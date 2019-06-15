15 Haziran 2019 15:28 | Cumartesi
Konya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fevziye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişinin kullandığı 42 GF 187 plakalı traktör şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
(AA)
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