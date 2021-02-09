Konya'da peş peşe depremler

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18:51'de 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 1.6 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7'lik depremin ardından 18:52'de 4, 18:53'te 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.