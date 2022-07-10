Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ekrem O. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun birinci kilometresindeki kavşakta Veysel Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücü Veysel Ö. ile minibüsteki Havva Ö., Siraç Ö., Cihan N., Gülizar Ö., Fatma Nur N. ve Yiğit Asaf Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.