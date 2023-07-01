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01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:38:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:38:00

Konya'da bulunan mühimmat patladı: 1 ölü

Kaynak: AA

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Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide bulunup yaylaya getirilen mühimmatın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mehmet Harmancı, Karapınar Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığı sınırları içerisinde bulduğu mühimmatı yaylaya götürdü.

Mühimmatın evden alınıp tekrar kamyonete yüklenmesi sırasında patlaması sonucu Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Etiketler : konya karapınar mühimmat patlama
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