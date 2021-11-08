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08 Kasım 2021 Pazartesi 21:02:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 21:02:00

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AFAD

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Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10,61 kilometre olarak kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : deprem konya afad
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