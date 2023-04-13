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13 Nisan 2023 Perşembe 17:33:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:33:00

Konteynerdan eğitim köyü

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Hatay'da bir konteynerde 22 öğrenciyle eğitime başlayan gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin desteğiyle bir parkın içine 600 öğrenci kapasiteli "eğitim köyü" kurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir konteynerde 22 öğrenciyle eğitime başlayan gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin desteğiyle bir parkın içine 600 öğrenci kapasiteli "eğitim köyü" kurdu. Gönüllü öğretmenlerden Erhan Gümüş "Gönüllülerimiz sadece eğitim boyutunda değil, kıyafet, yiyecek gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları için ders çıkışında onlarla ilgileniyoruz" dedi.

Etiketler : hatay konteyner eğitim

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