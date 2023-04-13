Konteynerdan eğitim köyü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir konteynerde 22 öğrenciyle eğitime başlayan gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin desteğiyle bir parkın içine 600 öğrenci kapasiteli "eğitim köyü" kurdu. Gönüllü öğretmenlerden Erhan Gümüş "Gönüllülerimiz sadece eğitim boyutunda değil, kıyafet, yiyecek gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları için ders çıkışında onlarla ilgileniyoruz" dedi.