02 Mart 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 14:01:00
Konserve kutusundan itfaiye kurtardı
Manisa'nın Soma ilçesinde sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasının sıkıştığı konserve kutusunu keserek, kediyi kurtardı.