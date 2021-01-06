Kongolu Marlene'in bebeğiyle yaşam mücadelesi

Kızına bakabilmek için okuluna ara veren Padome, kısa süre önce eşinden boşandı. Bebeğini de alıp evden ayrılan genç kadın, gidecek yer bulmayınca sokakta kaldı. Bir süre Konya'daki arkadaşlarının yanında kalan Padome, bir yardımseverin ev tutması üzerine Antalya'ya geri döndü. Az eşyası bulunan Padome, hem kızına bakabilmek ve evini geçindirebilmek için iş bakıyor, hem de okuluna devam etmek istiyor.

Türkiye'yi çok sevdiğini, Kongo'ya geri dönmek istemediğini söyleyen Padome, “12 yıl önce Antalya'ya okumak için geldim ve neredeyse tüm öğrencilerin yaptığı gibi bir kuaförde part-time çalışmaya başladım. Bir süre sonra paramı alamadım ve şikayette bulundum. Ancak iş yerime gelen polisler, beni gözaltına aldı. Çalışma iznim olmadığını söyleyerek, 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmemi söylediler. 'Evlenirsen ülkede kalabilirsin' dediler. Ben de o sırada sevgilim olan kişiyle evlendim ve bir kızımız oldu" dedi.

İşi olmadığı için bebeğine bakmakta zorlandığını kaydeden Padome, “Evlendiğim kişi, beni ve çocuğumu kendisine yük görmeye başladı. Bu yüzden boşanma kararı aldık. Evsiz kaldığım için Konya'ya gittim. Şimdi yardımsever birinin sayesinde Antalya'ya dönüp, ev tuttuk. Ancak evde eşya yok ve bebeğimin ihtiyaçları var. Çalışmadığım için karşılayamıyorum. Bebeğim nedeniyle okulumu dondurmak zorunda kalmıştım. Rektörümüzden hem okuyup hem çalışabilmek için bir iş istiyorum. Kendisi de bir anne ve beni anlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.