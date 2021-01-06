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06 Ocak 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 16:30:00

Komşuları için atölye kurdu

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Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşında Ayhan Yılmaz, geçen yıl eşini kaybetti.

Ayhan Yılmaz, eşinin vefatının ardından evinin alt katında kurduğu küçük atölyede el aletleriyle ahşaptan baston, minyatür at arabaları, beşik, minyatür cami gibi eserlere kendisini adadı. Ahşap eşyalara çeşitli motifler de işleyerek bir sanat eseri oluşturan Ayhan Yılmaz, bunları, komşularına, ziyarete gittiği yerlerdeki çocuklara hediye ediyor.

Mahalleyi sevdiğini, burada küçük bir tarlasının da olduğunu anlatan Yılmaz, evinin altında kurduğu atölyede de yalnızlığını unuttuğunu dile getirerek, "Yıllardır ahşaba merakım vardı. Eşimi kaybedince daha çok önem verdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidilmediği için burası benim hazinem." dedi.

Ahşabı eski yöntemlerle işlediğini ifade eden Ayhan Yılmaz , "Bunları satmayı hiç düşünmedim. Eşim için elimden geldiğince hayır yapmaya gayret ediyorum. Kağnı arabası, beşik ve baston gibi eşyaları akrabalarıma, komşularıma ve ziyarete gittiğim yerlerdeki insanlara, çocuklara hediye ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : Ayhan Yılmaz atölye yaşam
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