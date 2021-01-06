Komşuları için atölye kurdu

Ayhan Yılmaz, eşinin vefatının ardından evinin alt katında kurduğu küçük atölyede el aletleriyle ahşaptan baston, minyatür at arabaları, beşik, minyatür cami gibi eserlere kendisini adadı. Ahşap eşyalara çeşitli motifler de işleyerek bir sanat eseri oluşturan Ayhan Yılmaz, bunları, komşularına, ziyarete gittiği yerlerdeki çocuklara hediye ediyor.

Mahalleyi sevdiğini, burada küçük bir tarlasının da olduğunu anlatan Yılmaz, evinin altında kurduğu atölyede de yalnızlığını unuttuğunu dile getirerek, "Yıllardır ahşaba merakım vardı. Eşimi kaybedince daha çok önem verdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidilmediği için burası benim hazinem." dedi.

Ahşabı eski yöntemlerle işlediğini ifade eden Ayhan Yılmaz , "Bunları satmayı hiç düşünmedim. Eşim için elimden geldiğince hayır yapmaya gayret ediyorum. Kağnı arabası, beşik ve baston gibi eşyaları akrabalarıma, komşularıma ve ziyarete gittiğim yerlerdeki insanlara, çocuklara hediye ediyorum." diye konuştu.