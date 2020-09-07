Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu
İdlib'de zor şartlar altında hayatını sürdüren ve doğuştan ayak ve kolları olmayan Muhammed bebek, ailesiyle birlikte Emine Erdoğan'ın misafiri oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen talimatla küçük Muhammed Hatay'a getirilmişti. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Muhammed bebeğe, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra protez için gerekli tetkikler yapıldı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Muhammed bebek ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ''İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz'' dedi.
Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib’deki çadırkente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu. @AFADBaskanlik pic.twitter.com/tg56sNtCvj— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 7, 2020
- Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu
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