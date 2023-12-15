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15 Aralık 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 11:15:00

Kokoreci kaptırdık... Yunan lezzeti olarak listede!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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TasteAtlas 2023'ün en iyi 100 yemeğini açıkladı. Listede sekiz Türk yemeği yer aldı. Kokoreçin; Yunan lezzeti olarak ‘Kokoretsi' ismiyle listeye girmesi dikkat çekti.

TÜRK MUTFAĞINDAN 8 LEZZET LİSTEDE

Her yıl dünyanın en iyi yemekleri listesiyle adından söz ettiren ve genelde de tartışma yaratan TasteAtlas, 2023'ün en iyi yemek listesini yayımladı. 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 8 Türk yemeği yer aldı. Ancak listede, kokoreçin Yunan yemeği olarak 'Kokoretsi' adıyla 79. sırada yer alması sosyal medyayı karıştırdı.

'KOKOREÇ VE KOKORETSİ FARKLI'

Yunanistan'ın kokoretsisi, geçtiğimiz haziran ayında sakatattan yapılan yemekler listesinin bir numarasıydı. Türkiye'den kokoreç ise listenin 4. sırasında kendine yer buldu. Yunan basınında yer alan haberde; "Türkler sadece bağırsak kullanırken, Yunanlılar bağırsağı ciğer, böbrek, ekmek ve baharatlarla doldurur" denildi.

İLK 100'DEKİ 8 TÜRK YEMEĞİ

Cağ kebabı 20'nci sırada. İskender Kebap, 37'nci sırada. Mantı, 38'inci sırada. Döner kebap, 60'ıncı sırada. Adana kebap 70'inci sırada. Mercimek çorbası 72'nci sırada. Hünkar beğendi 77'nci sırada. Tombik döner 89'uncu sırada.

Etiketler : türk mutfağı kokoreç yunanistan
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