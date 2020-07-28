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28 Temmuz 2020 Salı 11:41:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 11:41:00

Kocaeli'ndeki intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

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Kocaeli'de bir genç, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek, çıktığı üst geçitte intihara kalkıştı. İntihar girişimini izleyenlerin çekirdek çitlemesi pes dedirtti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Yaya Üst Geçidi’nde çıkan S.S. (25) isimli bir genç, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek yaklaşık 5 metrelik köprüden kendisini aşağı sarkıttı.

Alkollü olan ve yanında getirdiği bıçakla kollarını kesmeye çalışan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu, hemen 112’ye bildirdi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hava yastığı açarken; güvenlik amacı ile polis ekipleri tarafından da yol trafiğe kapatıldı.

“BENİ ALDATTI”

Alkollü genç, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine uzun süre direndi. İnternetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini, bu nedenle de kadınla konuşmak istediğini dile getiren genç, sonrası bıçakla kollarını kesmeye çalıştı.

Bir yandan da alkol almaya devam eden genç, defalarca “beni aldattı”, “kocasını arayın” diyerek bağırdı.

KİMİSİ ÇEKİRDEK ÇİTLEDİ, KİMİSİ O ANLARI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

İntihar girişimi nedeni ile yol trafiğe kapatılınca, otobüs bekleyen vatandaşlar da mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasını izleyen vatandaşlardan bazıları oturdukları kaldırımda çekirdek çitleyerek intihar girişimini izlerken, bazıları ise sosyal medya hesaplarından canlı yayınla o anları takipçileri ile paylaştı.

Yaklaşık 1 buçuk saattir evlerine gidemediklerini söyleyen Muhammet Külekçi, “1 buçuk saattir otobüs bekliyorum. İntihar girişimi var. Galiba aldatma mevzusu, adam da sarhoş. İçki şişelerini aşağı attı. Bekliyoruz, onun yüzünden eve gidemiyorum. Otobüsüm de bitti, saat da 1.30 oldu. Benim de sayfam var. Oradan canlı yayın yapıyorum. Arkadaşlar da izliyor.” dedi.

1 BUÇUK SAATTE İKNA EDİLDİ

Boş alkol şişelerini aşağı atan ve “O kadının sesini duymadan inmem” diyerek bağıran S.S., polis ekiplerinin çabası ile yaklaşık 1 buçuk saatte ikna edilebildi. Polis ekiplerinin kendisine söz vermesi sonucunda üst geçitten indiğini kanıtlamaya çalışan genç, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Sağlık ekipleri tarafından genci şahsın bıçakla kestiği kolu, olay yerinde tedavi edildi. Genç, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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