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KOCAELİ'DEKİ ELON MUSK
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30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:31:00

KOCAELİ'DEKİ ELON MUSK

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Okula başlamadan trilyonları sayan, 5 yıl boyunca sokağa çıkmayan, yemek yemeyen, uyku dahi uyumayan 7 yaşındaki Asaf'la ilgili gerçek anaokulunda ortaya çıktı. "Çok zeki" sanılan Asaf'ın, Elon Musk'ta olduğu gibi 'Asperger sendromu' olduğu belirlendi.

REHBER ÖĞRETMEN FARK ETTİ

Kocaeli'de oturan 7 yaşındaki Umeyr Asaf, okula başlamadan okumayı sökerek, trilyonlara kadar saymaya başladı. Üstün zekasına rağmen davranışlarındaki farklılık ailesinin dikkatini çekse de anne Elif Bekar, 'Çok zeki, akıllı. Yaşı geçsin düzelir' dedi. Asaf'ın özel birey olduğunu, anaokuluna başladığı zaman rehber öğretmeni anladı.

SENDROMU YENMEYİ BAŞARDI

Rehber öğretmenin uyarısı ile aile doktorların yolunu tuttu. Asaf'a 5 yaşında 'Asperger sendromu' teşhisi konuldu. Aile hemen özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim süreci başlattı. Yoğun bir eğitimin ardından yaklaşık iki yılın sonunda Asaf'ın 'Asperger sendromu' tanısı yine doktorlar tarafından kaldırıldı.

Bir odanın içinde 5 yıl

Anne Elif Bekar, "Asaf evden dışarıya çıkmaz, yemek yemezdi. Kokulara çok hassastı. Tek dünyası ben ve ablası. Bir odanın içinde 5 sene boyunca beraberdik. 5 sene boyunca uyku uyumadım. 'Neden uyuyorsun, zamanımı boşa harcıyorsun' diyordu. 15 dakika uyuyordum. odanın içinde koltuğun tepesinde bir uçtan bir uca gider gelirdi. Tüm dünyası oydu" dedi.

Sendromu yenmeyi başaran Asaf, şimdi arkadaşlarıyla oynamak için okula erken gidiyor.

ELON MUSK DA ASPERGERDİ

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, milyarder iş insanı Elon Musk, Asperger sendromu olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : kocaeli elon musk asaf
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