Kocaeli'de sağanak etkili: Sokaklar dereye döndü
Kaynak: İHA
Kocaeli'de bir anda etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar yağışın etkisiyle göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurda zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda sularının dolması nedeniyle trafik yavaşladı, araçlar mahsur kaldı.