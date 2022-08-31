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31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:56:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:56:00

Kocaeli'de sağanak etkili: Sokaklar dereye döndü

Kaynak: İHA

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Kocaeli'de bir anda etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar yağışın etkisiyle göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurda zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda sularının dolması nedeniyle trafik yavaşladı, araçlar mahsur kaldı.

Etiketler : Meteoroloji sağanak yağış
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