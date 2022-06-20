Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
'ELEKTRİK PANOSUNDA PATLAMA' İDDİASI
Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasında, saat 09.00 sıralarında, şurup üretimi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi. İhbarla itfaiye ekipleri gelirken, çevre illerden de takviye istendi. Diğer fabrikalar yangına karşı uyarılırken, tedbir almaları istendi. Yangının, üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri, özelikle ham maddelerin olduğu alanda yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.
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