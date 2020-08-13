Kocaeli'de jandarma servisinin kaza yapması sonucu 1'i ağır 17 askerimiz yaralandı
Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askerlerimizi taşıyan servis aracı başka bir araçla kaza yaptı. Kaza sonucu bir binanın duvarına çarpan servis aracında bulunan askerlerimizden 1'i ağır olmak üzere 17'si yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor.
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