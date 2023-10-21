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21 Ekim 2023 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 09:50:00

Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Eskihisar Kavşağı'nda O.G. yönetimindeki 41 P 0083 plakalı servis minibüsü ile Y.B. idaresindeki 41 J 3069 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halk otobüsünde ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : kocaeli işçi servisi halk otobüsü kaza
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