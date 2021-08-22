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22 Ağustos 2021 Pazar 09:42:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 09:42:00

Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti.

Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.

Kocaeli Devlet Hastanesinde 17, Seka Devlet Hastanesinde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 4 kişi tedavi altına alındı.

Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Etiketler : Kocaeli düğün YEMEK ZEHİRLENME 28 kişi hastaneye kaldırıldı
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