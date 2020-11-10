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10 Kasım 2020 Salı 17:54:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 17:56:00

Kocaeli'de aile kavgası kanlı bitti

Kaynak: IHA

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Kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. İş merkezinde çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi sebebi ile iş merkezinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ö. daha önce birlikte güzellik merkezi işlettiği kız kardeşi Hatice Ö.’den kendisine olan borçlarını tahsis etmek için icra memurları ve beraberindeki Ahmet D. isimli vatandaşla, iş yerine gitti. Hatice Ö.’nün bulunduğu güzellik merkezine gelen Mustafa Ö. ile kız kardeşi tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hatice Ö., güzellik merkezinde bulunan bir vazoyu Ahmet D.’nin kafasına fırlattı. Daha sonra iki grup arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıslar ayrıldı. Çıkan kavgada Hatice Ö., Ahmet D. ve Ömer A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı duyan vatandaşlar ise iş merkezinin bulunduğu caddeye gelerek olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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