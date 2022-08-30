VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
Kocaeli sahillerinde 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İstanbul ve Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
"Geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik"
"TEKNOFEST enerjisi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak"
AB, Ukrayna için 'askeri yardım misyonu' kurmak üzere çalışmalara başlayacak
Turizmde salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
"AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli"
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST KARADENİZ'e 600 bin genç başvurdu
Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı
"Dünyadaki tıbbi tesislerin yarısında basit hijyen hizmetleri yok"
Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte
"HDP'den çocuğumu almadan eyleme son vermeyeceğim"
NATO'dan "30 Ağustos" kutlaması
Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Şii lider Sadr çağrı yaptı: 1 saat içinde alandan çekilin
"Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar"
Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
"Varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış"
30 Ağustos 2022 Salı 18:04:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 18:04:00

Kocaeli sahillerinde 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar tarafından, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 121 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen haftada Cebeci'de 42, Kovanağzı'nda 3, Kumcağız'da 28, Miço'da 1, Kerpe'de 7, Sarısu'da 2, Seyrek'te 3 , Bağırganlı'da 6, Karamürsel'de 3, Darıca'da 6 ve Bayramoğlu'nda 20 kişi olmak üzere toplam 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM görev bölgesinde 23 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi.

Kentte 15 Haziran'dan bu yana 1893 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

Etiketler : Büyükşehir Belediyesi koskem kent boğulma
Nafakadan kaçtı

Nafakadan kaçtı
Kızım olmadan sete çıkmam!

Kızım olmadan sete çıkmam!
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış

Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Orçun babacı Aydın anneci

Orçun babacı Aydın anneci
Sibel ikiledi

Sibel ikiledi
Hayranları yakaladı

Hayranları yakaladı
Anlamsız panik

Anlamsız panik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes