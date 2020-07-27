Kocaeli D-100 karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Kocaeli D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkisinde Ankara yönüne giden tır, panelvan araç, yolcu otobüsü ve kamyonla çarpıştı. Kazada panelvan aracın sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsün muavini ile 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Hafif yaralanan muavin ile 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, hasar gören panelvan araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın sıkıştıran bir aracın neden olduğu iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı