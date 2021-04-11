Klarnetli emniyet

Kendi çabasıyla klarnet çalmayı öğrenen polis memuru 32 yaşındaki Emre Ersöz, Sivas'ta görev yaptığı merkezde kısa dinletiler sunarak hem iş stresini üzerinden atıyor, hem de meslektaşlarını motive ediyor. "İdolüm" dediği Hüsnü Şenlendirici'den ilham alarak başladığı hobisini zamanla geliştirdiğini anlatan Ersöz, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde de klarnet çalarak görev arkadaşları ve birim amirleriyle moral bulduklarını dile getirdi.

