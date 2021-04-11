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11 Nisan 2021 Pazar 16:50:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 16:50:00

Klarnetli emniyet

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Kendi çabasıyla klarnet çalmayı öğrenen polis memuru 32 yaşındaki Emre Ersöz, Sivas'ta görev yaptığı merkezde kısa dinletiler sunarak hem iş stresini üzerinden atıyor, hem de meslektaşlarını motive ediyor.

Kendi çabasıyla klarnet çalmayı öğrenen polis memuru 32 yaşındaki Emre Ersöz, Sivas'ta görev yaptığı merkezde kısa dinletiler sunarak hem iş stresini üzerinden atıyor, hem de meslektaşlarını motive ediyor. "İdolüm" dediği Hüsnü Şenlendirici'den ilham alarak başladığı hobisini zamanla geliştirdiğini anlatan Ersöz, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde de klarnet çalarak görev arkadaşları ve birim amirleriyle moral bulduklarını dile getirdi.

Etiketler : polis emre ersöz sivas klarnet
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