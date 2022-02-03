Kızlar da yapar iki teker Almila

Antalya'da motosiklet tutkunu olan Şeyma ve Alper Vartemel çifti, kendilerinden etkilenen 3 yaşındaki kızları Almila'ya önce denge bisikleti aldı. Kendisini geliştiren küçük kız, geçen yıl da pembe motosikletine kavuştu. Hobisi henüz 5 yaşındayken spora dönüşen Almila, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası birinci ayak yarışları 50CC kategorisinde üçüncü oldu. Bir elinde oyuncak bebeği diğerinde ilk kupasıyla poz veren Almila, yaş kategorisinde tek lisanslı kız çocuğu oldu.

'YARIŞTAN VAZGEÇMEDİM'



Pembe motosikletinde 'Can do Girls: Kızlar da yapar' yazan Almila, parmak ısırtan başarısını şu sözlerle anlattı: "Düştüm ama sonra geri kalktım. Yarıştan vazgeçmedim. Motosikletimin üzerinde kendimi iyi, mutlu hissediyorum. Yarışmalarda birinci olmak istiyorum. Yarışmalarda bir sürü erkek oluyor. Yenemiyorum ama arada onları yenmeye çalışıyorum. Motosikletimde 'Kızlar da yapar' yazıyor" dedi.

'ÇOK DÜŞTÜ AMA YİNE DEVAM ETTİ'



Kızıyla gurur duyduğunu belirten baba Alper Vartemel, "Afyonkarahisar'da düzenlenen yarışmada hem Türkiye hem Avrupa'da üçüncü oldu. Türkiye'de 14 çocuk sporcu arasında 9'uncu oldu. Kendi kategorisinde lisanslı tek kız çocuğu. Yarışlarda çok düştü ama ağlaya ağlaya motosikletine binmeye devam etti" dedi.