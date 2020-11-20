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20 Kasım 2020 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 15:43:00

Kızılırmak'ta kuraklık alarmı

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle kara parçaları ortaya çıktı.

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanırken suların çekilmesiyle kuru bölgelerin oluşması da dikkat çekti. Tarım arazilerini sulayan Kızılırmak, baraj kapaklarının kapanması ve yağışların azalması nedeniyle oldukça düşük akmaya başladı. Vatandaşlar yağışların azalması nedeniyle ırmakta gözle görülür seviyede su düşüşünün yaşandığını söyledi. 

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