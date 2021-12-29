29 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00
Kızılay'dan hastaneye kitaplık sürprizi
Şırnak'ta Türk Kızılay'ın kadın gönüllüleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde kitaplık oluşturdu.
Şırnak'ta Türk Kızılay'ın kadın gönüllüleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde kitaplık oluşturdu. Türk Kızılay Şırnak Kadın Birimi Başkanı Nazlı Altürk, "Servislerde, polikliniklerde ve bekleme salonunda kitaplık yaptık. Hayırseverlerden, gönüllülerden topladığımız ve satın aldığımız kitapları raflara yerleştirdik" dedi.
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