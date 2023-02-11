Kızılay: Kan bağışını günlere yayın

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "0 Rh negatif (0 Rh-)" kan grubunun çok önemli olduğuna işaret ederek, "Herhangi bir acil durumda hasta ya da yaralının kan grubunun belirlenmesine kadar olan kan ihtiyacı bu gruptan karşılanıyor. Toplumumuzda ise '0 negatif' kan oranı diğer gruplara göre daha az bulunuyor. Örneğin ilk gün bağışlanan 40 bin ünitenin üzerindeki kan bağışının ancak 1300 üniteye yakını 0 negatif grubundandı." ifadesini kullandı.



Kınık, Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu oran, günlük yaklaşık 8-9 bin üniteye yakın kan bağışının alınması anlamına geliyor. Kızılay, acil durum stoklarının sürekli korunmasını da dikkate alarak, her gün yaklaşık 10-12 bin ünite arası kan alma planlamasıyla çalışıyor. Sert kış koşulları, çok sıcak yaz mevsimi ve ramazan gibi dönemlerde kan bağışında doğal düşmeler oluyor."