Kızılay, kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Eğitim çalışmalarıyla afet gönüllüleri yetiştiren Kızılay, kadın gönüllülerine de bölge bölge oluşturulan "Kızılay Kadın Afet Gönüllüsü Yetiştirme Kampı" çalışmalarıyla Kızılay afet uzmanlarından afete müdahale eğitimini uygulamalı olarak veriyor.



Gönüllüler, afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay'ın ana faaliyet alanlarına katkı sunuyor. Katılmak isteyen herkes 'gonulluol' adresini ziyaret ederek kayıt olabilir. Profil bilgilerini dolduran gönüllülerin çevrimiçi eğitimleri de tamamlaması gerekiyor.