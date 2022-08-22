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22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30:00

Kızılay, kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

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Eğitim çalışmalarıyla afet gönüllüleri yetiştiren Kızılay, kadın gönüllülerine de bölge bölge oluşturulan "Kızılay Kadın Afet Gönüllüsü Yetiştirme Kampı" çalışmalarıyla Kızılay afet uzmanlarından afete müdahale eğitimini uygulamalı olarak veriyor.

Eğitim çalışmalarıyla afet gönüllüleri yetiştiren Kızılay, kadın gönüllülerine de bölge bölge oluşturulan "Kızılay Kadın Afet Gönüllüsü Yetiştirme Kampı" çalışmalarıyla Kızılay afet uzmanlarından afete müdahale eğitimini uygulamalı olarak veriyor.

Gönüllüler, afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay'ın ana faaliyet alanlarına katkı sunuyor. Katılmak isteyen herkes 'gonulluol' adresini ziyaret ederek kayıt olabilir. Profil bilgilerini dolduran gönüllülerin çevrimiçi eğitimleri de tamamlaması gerekiyor.

Etiketler : kızılay kadın gönüllü afet gönüllüleri
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