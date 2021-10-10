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10 Ekim 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 15:30:00

Kızılay için gönüllü üretim

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Diyarbakırlı hayırsever kadınlar, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine sunduğu desteğe katkıda bulunmak için gönüllü üretim yapıyor.

Diyarbakırlı hayırsever kadınlar, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine sunduğu desteğe katkıda bulunmak için gönüllü üretim yapıyor. 40 kadının gönüllülük esasıyla hazırladığı mantı ve amigurumi bebek ile patik, masa ve kapı süslerinin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.

Kadınların hazırladığı mantı ile Halk Eğitim Merkezinden usta öğreticiler gözetiminde üretilen oyuncak bebek, patik, masa ve kapı süsleri beğeni görüyor. Kadınlar bu gönüllü yardım faaliyetiyle sosyalleşirken beceri de kazanıyor. Gönüllü üretime katılan ihtiyaç sahibi kadınlara ise Türk Kızılay tarafından çeşitli destekler sunuluyor.

Etiketler : Diyarbakırlı hayırsever kadınlar Türk Kızılay amigurumi bebek
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