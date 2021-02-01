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01 Şubat 2021 Pazartesi 20:13:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 09:51:00

Kızılay görevde her can kutsal

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Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü yakınlarına giden Genç Kızılay gönüllüleri, yarım metreyi bulan karda yürüdü. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yaban hayvanlarını unutmayan 30'a yakın gönüllü grubu, ayrıca yem ile karın üzerine "Kızılay" yazıp hilal oluşturdu.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, bölgede kışın zorlu geçtiğini ve sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da yem desteğinde bulunduklarını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden de destek aldıklarını belirten Tatlı, "Doğa karla kaplandığı zaman keklik, tavşan, tilkiler ve diğer canlılar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Bizler de bugün gönüllülerimizle yaklaşık bir ton yemi yabani hayvanların yaşam alanına bıraktık” dedi.

Etiketler : Türk Kızılay Ağrı gönüllü
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