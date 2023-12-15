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15 Aralık 2023 Cuma 07:22:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 07:22:00

Kızılay Gönüllüleri her başvuruya koşuyor

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Kızılay şubelerine giderek, yardım talebinde bulunan ve başvuru yapan her ailenin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kızılay şubelerine giderek, yardım talebinde bulunan ve bunun üzerine başvuru yapan her ailenin, Kızılay Gönüllüleri tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay Gönüllüleri, ailelerin evine giderek sosyal incelemelerde bulunuyor. Yapılan incelemeler sonrasında, ailenin karşılanabilecek ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay, bu soğuk kış günlerinde de her evin kapısına bir yardım bırakmaya devam ediyor.

Etiketler : kızılay gönüllü yardım
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