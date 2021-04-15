Kızıl Gezegen'de mavi kum

NASA, Mars Odyssey uzay aracının gezegene gönderilişinin 20. yılını çarpıcı bir fotoğrafla kutladı. Kızıl Gezegen'in kuzey kutbunda bulunan kum tepelerinden yayınlanan görüntü, 30 kilometre genişliğinde bir alanı kapsıyor. NASA açıklamasında "Bu sahte renkli görüntüde, daha düşük sıcaklıklara sahip alanlar daha mavi tonlarla kaydedilirken, daha sıcak özellikler sarı ve turuncularla gösteriliyor" ifadelerine yer verildi.

