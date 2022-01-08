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08 Ocak 2022 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 14:15:00

Kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Kaynak: AA

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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ'da yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla kızıl geyik ve dağ keçileri kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Bu kapsamda Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kızıl geyik, Çakıroluk mevkisinde ise sürü halinde yaban keçileri, doğal ortamlarında fotokapanlarla görüntülendi.

Görüntülerden alınan verilere göre yemleme çalışması yürüten ekipler, iklim koşullarına göre fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

Etiketler : kızıl geyik dağ keçisi fotokapan
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