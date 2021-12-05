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05 Aralık 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 17:30:00

Kızakçılar Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyor

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Ardahan ve Kars'ta ahırlardan çıkardıkları atlarını karda yaptırdıkları antrenmanla sezona hazırlayan atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor.

Ardahan ve Kars'ta ahırlardan çıkardıkları atlarını karda yaptırdıkları antrenmanla sezona hazırlayan atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor. Rengarenk süsledikleri atlarını kızak bağlayıp göl kenarında beyaza bürünen arazilerde koşturan atlı kızakçılar, bu sezon turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Bazı kızakçılar bölgeye gelen turistleri atlı kızağa bindirip, göl kenarında gezinti keyfi yaşatıyor. Ardahanlı atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç, kar yağışına sevindiklerini söyledi. Atları koşturmak ve kara alıştırmak için dışarı çıkardıklarını anlatan Kılıç, "Atın ayağının kara alışması lazım. Bundan sonra gölün donmasıyla birlikte biz de gölü görmeye gelenleri gezdireceğiz. Ama önceden atın ve kızağın alışması lazım. Sezon başlamadan önce hazırlığımı yapmak için buradayım" dedi.

Kars sınırlarında atlı kızakçılık yapan Ertan Daşdemir de gölün bir kısmının şimdiden donduğunu ifade etti. Göl kenarındaki karlı arazide turistleri gezdirmeye başladıklarını dile getiren Daşdemir, "Gelen insanlar buraları, buz üstünde atları merak ediyor. Kısmen donan gölün üzerine çıkarak yürüdük. Birkaç gün sonra buz kalınlığı iyi olursa gölün üzerine atlı kızakları çıkarmaya başlayacağız. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kızakçılar Çıldır Gölü Ardahan Kars turistleri gezdirMEK Ertan Daşdemir
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