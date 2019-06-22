Kız isteme sırasında yanlışlıkla iki kişiyi vurunca kalp krizi geçirdi
Afyonkarahisar’da kız isteme merasimi sırasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirdi.
Olay, akşam saatlerinde Afyonkarahisatr’ın Çay ilçesi Karacaören Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; nişan töreni için kız evine erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki şoförlük yapan Cemil K., kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Silahın tutukluk yapması sonucu Cemil K.’nın silahla uğraştığı esnada silahın ateş laması sonucu çıkan mermilerin isabet ettiği grup içindeki Ramazan Başer (65) ve Muhammed Nazmi Arıkan (17) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise buradaki müdahaleden sonra Afyon Fuar Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımdaki Cemil.K'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
(AA-İHA)
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