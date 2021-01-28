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28 Ocak 2021 Perşembe 20:19:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 20:20:00

Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör, ikinci kez hakim karşısına çıktı

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Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma ertelendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs günü, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdü. Ardından da mutfaktan aldığı ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı belirlendi.

Ayrıca Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra şikayetini geri çektiği saptandı. 14 ayrı suçtan kaydı bulunan boksör Ahmet Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Ahmet Kemaloğlu hakkında Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'nun SEGBİS ile katıldığı duruşmada, bölgeye ihbar üzerine giden 5 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanık polisler, "Şüpheli ölüm anonsu ile olay yerine gittik. 112 ekipleri oradaydı. Apartmanın girişinde kan lekeleri vardı. Bodrum katına bizi, ev sahibi yönlendirdi. Kapıyı çaldık ancak içeriden kapı kilitlendi. Daha sonra arka taraftaki camı taşla kırarak, eve girdik. Odada Zeynep yüzüstü hareketsiz yatıyordu. Selim Ahmet Kemaloğlu ise göğsüne bıçak saplanmış halde sırt üstü yatakta yatıyordu. Sanık, göğsüne saplı bıçağı çıkararak, üzerimize yürüdü. Dış kapıyı kapatmaya çalıştı. Ayağımızı kapatamasın diye kapının arasına koyduk. Ardından silahlarımızı çektik. Kemaloğlu, yaralı olduğu için biraz sendeleyince üzerine atladık ve etkisiz hale getirdik. Daha sonra içeri giren 112 ekipleri Zeynep Şenpınar'ın ölü olduğunu söyledi. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı" dediler.

Polisler, Selim Ahmet Kemaloğlu'nun "Ben öldürdüm. Benim de yaşamaya hakkım yok. Bırakın öleyim" dediğini de kaydettiler.

Sanık Kemaloğlu'nun ilk duruşmada olayı hatırlamadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü iddia etmesi üzerine mahkeme heyetince istenilen akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun dosyaya ulaşmadığı bildirildi. Mahkeme heyeti, raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşma öncesi STK temsilcileri adliye binası önünde protesto gösterisinde bulundu. Protestoya katılan anne Aruz Şenpınar, "Hep kadınlar ölüyor. Kadınlar ölmesin. Tek Zeynep değil, kadınlar ölmesin. Katil ömür boyu cezaevinde kalsın" dedi.

Etiketler : Zeynep Şenpınar STK muğla
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