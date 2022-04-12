Kitap kurdu eşe hediye kütüphane

Eşine doğum günü hediyesi için sınırdaki köy okuluna kütüphane yaptırdı.



İSTANBUL'da yaşayan iş insanı Hakan Yolcu, eşine doğum günü hediyesi olarak Suriye sınırında bulunan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyündeki okula, içinde 1000 kitap ile bilgisayar ve müzik aletleri olan kütüphane yaptırdı.

Hakan Yolcu, kitapsever eşi İpek Eren için hem 50'nci yaş günü hediyesi hem de evliliklerinin 25'inci yıl dönümü adına kütüphane yaptırmaya karar verdi. Yolcu, 4 ay içinde 1000 kitap ile bilgisayarlar ve müzik aletleri olan kütüphaneyi hazırlattı.