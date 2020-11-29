Kıtaları aşan Türkçe sevgisi

YTB Başkanı Abdullah Eren, kurum tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'yi tanıtan kitapların da bulunduğu Türkçe eserlerin Nisa'ya ulaştırılmasını sağladı.



Nisa, YTB Başkanı Eren'e teşekkür etti ve "Kitaplarımı aldım ve çok mutlu oldum. Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum” dedi.