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29 Kasım 2020 Pazar 18:35:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 07:10:00

Kıtaları aşan Türkçe sevgisi

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Avustralya'nın Melbourne kentinde devlet okulunda öğrenim gören Nisa Metin, Türkçesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kitaplara ulaşabilmek amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına mektup yazdı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, kurum tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'yi tanıtan kitapların da bulunduğu Türkçe eserlerin Nisa'ya ulaştırılmasını sağladı.

Nisa, YTB Başkanı Eren'e teşekkür etti ve "Kitaplarımı aldım ve çok mutlu oldum. Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum” dedi.

Etiketler : Nisa Metin Türkçe sevgisi Abdullah Eren
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