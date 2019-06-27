Kışlada erken terhis açıklaması

Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek, askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası, kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkeresini alacağı günü beklemeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanında 6 aydır askerlik yapan erler, şimdiden eşyalarını toplamaya başladı bile. Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında da vatani görevlerini tamamlayan askerler terhis olacakları günü bekliyor. Kışla içinde terhis işlemlerini gerçekleştiren erler, keplerini havaya atıp, tezahüratlarda bulundu.

BAYRAM HAVASI YAŞANIYOR

On aydır Kırklareli’nde askerde olan ve yeni kanunla terhis olmaya hak kazanan er Mert Karabulut, kanunun yasalaştığını duyunca, ailelerine kavuşacakları için büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Haberi aldıklarından beri kışlada bayram havasının yaşandığını ifade eden Karabulut ‘’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la milletvekillerine teşekkür etti. Ailesine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren er Karabulut ”Ailemize kavuşacağız. Çok mutluyuz. Aileme bir gün erken kavuşayım diye izin bile yapmadım. Mutluluğumu kelimelerle anlatmam imkansız” diye konuştu.

AİLEME KAVUŞACAĞIM

Yaklaşık 7 aydır askerde olan Özgür Kara da kararın Resmi Gazetede yayımlandığını duyar duymaz eşyalarını toplamaya başladığını belirterek “Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Başkanım, Allah razı olsun sizden. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattınız. Ellerinizden öpüyorum, Allah'a emanet olun. Her zaman sizin arkanızdayız. Ailemize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.