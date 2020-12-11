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11 Aralık 2020 Cuma 15:06:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 15:06:00

Kışın çam, yazın ladin izi sürüyorlar... Günlük kazançları 750 lira

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Antalya'nın Akseki İlçesi'ne orman kesim işi için Mersin'den gelen işçiler arazide zorlu kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor. Tek göz naylon çadır ve ahşap barakalarda kalan işçiler göçebe bir yaşam sürdürüyor.

Sürekli farklı alanlarda ağaç kestikleri için çadırlarını yanlarında taşımak zorunda kalan aileler, kış aylarında çam, yaz aylarında ise daha yüksek rakımlardaki ladin ağaçlarının kesimini yapıyor. Günlük kazançları ise 750 lirayı buluyor. 

Orman kesim işçileri, tonlarca ağırlığındaki tomrukları traktörlere yüklüyor. Traktörlerin giremediği alanlardaki odun ve tomruklar ise katırlara yüklenip taşınıyor. Ster yapılan daha sonra ölçümleri yapılarak kamyonlara yüklenen tomruklar ve odunlar zahmetli bir yolculuğun ardından orman işletme müdürlüğünün depolama alanına götürüyor. Aileler kestikleri ağaçların miktarına göre günde 500 ila 750 lira arasında kazanç sağlıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinden Akseki’ye gelen 56 yaşındaki Fatma Ateş ekmeklerini bile kendilerinin yaptığını söyledi. Ateş, "Yağmur ve kar yağdığı zaman işimiz çok zorlaşıyor. Geçimimizi sağlamak için bunca zahmete katlanıyoruz. Bir alandaki işimiz bitince başka bir yere çadırımızı kuruyor ve orada çalışıyoruz. Evimizi sürekli taşımak zorundayız" diye konuştu.

Çadırda yaşamın zorlu olduğuna dikkati çeken Ateş, "Hayatımız ormanlarda geçiyor. Çalışmaktan doktora bile gidemiyoruz. İşimiz çok ağır ve zahmetli. Yazın yaylalara ladin ağaçları kesmeye gidiyoruz. Kışın ise biraz daha aşağılara inip çam ağaçları kesiyoruz. Odun tomruk çıkarıyoruz. İyi havalarda kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Bizim hayvanımız yok. Traktör ile odun ve tomrukları yol kenarlarına getiriyoruz. Bu iş zor ve oldukça yorucudur. Fakat ekmek davası" sözlerine yer verdi.

Bozyazı’dan Akseki’ye orman kesimi için geldiğini söyleyen 2 çocuk babası Mehmet Güneş, ekmek parası kazanabilmek için zorluklara katlandıklarını belirterek "30 yıldır kesim işi yapıyorum. Ormanda yağmur çamur demeden kesim yapıyoruz. Babamızdan gelen ata mesleğidir. Ormandan kesiyoruz. Soyuyoruz. Traktörle çekiyoruz. Eskiden odunları katırlarla çekiyorduk. Şimdi traktörle çekiyoruz. Tomruğu eskiden atalarımız balta ile soyuyordu. Şimdi motorla soyuyoruz. Sürekli gurbette çalışıyoruz. Memleketim Bozyazı. Burada çadırda yatıp kalkıyoruz. Çadırda yemeğimizi pişirip, çadırda yiyoruz. Eşim memlekette çocuğumu okutuyor" dedi.

Etiketler : orman kesim işi çam ladin Fatma Ateş Mehmet Güneş
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