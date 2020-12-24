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24 Aralık 2020 Perşembe 02:02:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 15:05:00

Kış uykusuna yatmayan ayılar, tedirgin ediyor

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Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yayla ve köylerdeki boş evlere dadandı.

Hasar verdikleri evlerde buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalışan ayılar, yöre halkını da tedirgin ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayıların yiyecek kokusu aldığı evlere girebileceğini belirterek, erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin, ve Giresun’da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar; doğal yaşam alanlarında aç kalınca yayla, mezra ve köylere yöneliyor. Kapalı evlerin kapılarını kırarak içeride yiyecek arayan ayılar evleri talan ediyor. Ev sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında hem şaşkınlık hem de korku yaşıyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Çiçekli yaylası ve Kale köyünde evlere giren ayılar, 25 eve pençe ve dişleri zarar verdi. Hasar verdikleri evlerde buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalışan ayılar, yöre sakinlerini de tedirgin ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayıların yiyecek kokusu aldığı evlere girebileceğini belirterek, erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

PROF. DR. BAŞKAYA: AYILAR ARTTI

Ayı popülasyonunun arttığını belirten Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayı popülasyonunun ülkemizin bazı bölgelerinde yüksek olduğunu tespit ettik. Ayıların her biri kış uykusuna yatmaz, yatmayabilir. Mevsim müsaitse, hala besin bulabiliyorsa etrafta dolaşan ayılar olacaktır. Kış mevsimi böyle yumuşak geçerse yatmayanlarını sayısı daha da artacaktır. Köylerde, yaylalarda ayı ile karşılaşabiliyorsunuz. Ayılar yayla evlerine içerden bal, peynir, tereyağı kokusu alırsa girmek isteyecektir. Bu yüzden evleri kapatırken yiyecek bırakmamak gerekiyor. Ayılar besin bulamadığı için şehirlere, köylere yaylalara inmez, ayı bollaştığından bu hadiseleri yaşıyoruz biz. Ayılar arttı. Maalesef en çok kötü karşılaşmaların yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. 2009'dan bu yana 20'nin üzerinde kişi öldü, 100 kadar da ciddi yaralanma var. Ayı karşılaşmalarının sonrasında ağır travmalarda var" diye konuştu. 

Etiketler : Doğu Karadeniz kış uykusu ayı Şağdan Başkaya
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