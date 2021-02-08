Kış kentinde KARDA CİRİT

Ata sporu cirit, Kars'ın Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan genç, yaşlı herkesin tutkusu. Kışın erken saatlerde atlarını yemleyip tımarlayan ciritçiler, müsabakanın yapılacağı alana geldikten sonra atlarını dört nala sahaya sürüyor. Başköy, Kekeç, Hasbey'den gelerek Akçakale köyündeki cirit alanında toplanan sporcular, kar örtüsü üzerinde turnuvalar düzenleyerek kıyasıya mücadele ediyor.



Atlarını karla kaplı arazide dört nala koşturan, zaman zaman atlarıyla birlikte karda düşen ciritçiler, buna rağmen müsabakalarda eğlenceli anlar yaşıyor. Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, ata sporu ciridi yaz, kış yaptıkları müsabakalarla yaşattıklarını söyledi. Kış mevsiminde yapılan ciride yöre halkının büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım, "Akçakale köyünde yaklaşık 40 santimetre kar var. Karda heyecan ve adrenalin daha yüksek oluyor. Düşen sporcu olsa da darbe almıyor, müsabakalar kışın da heyecanla devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oynadığımız ciridi hafta içine aldık. Burada vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak müsabakaları izliyor" dedi.

Başköy Atlı Spor Kulübü sporcusu Bayram Aslan ise kışın sahaya çıkmak için sabırsızlandıklarını anlattı. Karda cirit oynamayı çok sevdiklerini dile getiren Aslan, "Atlarımız, akşamdan tımarını yaptığımızda ciride gideceğini hissediyor. Sabah biraz arpa ve saman, su verip kuyruklarını bağladıktan sonra sahaya sürüyoruz. Atlar da kendilerini hazırlıyor ve her hafta bir köyde cirit oynuyoruz. Maskemizi takıp sosyal mesafemize uyup oynuyoruz" ifadelerini kullandı.