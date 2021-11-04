Kış hamileliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Sonbaharın bitimine doğru yaklaşırken, anne adayları mevsimsel geçiş sürecindeki riskleri ve sağlıklı bir gebelik için yapılması gerekenleri merak ediyor. Özellikle diyabet, tansiyon ve astım gibi kronik hastalığı olan anne adaylarının soğuk mevsimlerde viral enfeksiyonlara karşı alacakları önlemler hayati önem taşıyor.

Mevsim geçişlerinde her türlü riskten korunmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir hamilelik süreci için büyük önem taşıyor. Anne adaylarının, bebeğe etki edecek durumlardan olan beslenme, giyim, gribal hastalıklar ve ilaç kullanımı gibi konularda dikkatli davranmaları gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu "Kış mevsiminin hamileler açısından olumlu tarafları olduğu kadar dikkat edilmesi gereken bir mevsim. Özellikle gerekli vitaminlerin doğal yollar ile alınması ve sağlıklı beslenme düzeni anne-bebek sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Anne adaylarının vücut bağışıklığını arttırmaları için hareket etmeleri gerekiyor. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak, vücudu enfeksiyonlara karşı daha güçlü tutuyor. Ancak, bu yürüyüşlerin özellikle Kovid-19 sürecinde, kalabalık olmayan ve açık havada yapılması gerekiyor" dedi.

Dengeli Beslenin

Kış aylarında dengeli ve sağlıklı beslenmek hem anne hem de bebek sağlığı için en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Mevsimin soğuması ile birlikte yağlı yiyecekleri tüketme isteği de artıyor. Hamilelerin kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen turunçgiller, A ve C vitaminleri, yeşil bitkiler ve taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Pabuçcu '' Kış aylarında düzensiz beslenme, hamilelerin aşırı kilo almasını tetikler. Kabak, karnabahar, ıspanak, havuç gibi mevsim sebzelerinin tüketilmesi gerekirken C vitamini içeren meyvelerin de alınması gerekir. Ayrıca bol su içmeyi de ihmal etmeyin'' diye belirtti.

Enfeksiyonlara Karşı Korunun

Havanın soğuk olması sebebiyle anne adaylarının enfeksiyonlardan da korunması üzerine açıklamalarda bulunan Pabuçcu '' Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları ile sıkça karşılaşıyoruz. Gebelik sürecinde gribal rahatsızlıklara rastlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken, anne adayının hızlı bir şekilde hekime başvurması ve kalabalık ortamlardan uzak durmasıdır. Hastalık sürecinde bol bol istirahat etmek, beslenme düzenine dikkat etmek de büyük önem arz etmektedir. Gebelere, 14. Haftadan sonra canlı virüs içermeyen grip aşısı olmalarını da öneriyorum'' dedi.

Doktorunuza Danışmadan Takviye Gıda Almayın

Bazı bitki çaylarının dozunda tüketilmesi gerektiğini belirten Pabuçcu '' Bağışıklığınızın güçlenmesi için bazı bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Ihlamur, rezene, kuşburnu gibi çaylar hastalıklardan korunmanız için fayda sağlıyor. Bu bitki çaylarının da aşırı tüketilmesinden kaçınmak gerekli. Bu yüzden her türlü takviye edici gıda ve bitki çayı içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin'' dedi.

Spor Yapmayı İhmal Etmeyin

Hava koşullarına bağlı olarak kış mevsiminde anne adaylarının da hareketi kısıtlanıyor. Ancak gebelikte spor yapmak doğumu kolaylaştıran ve hormon seviyelerinin de yükselmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda evde yapılacak 30 dakikalık egzersizin, gebeye büyük fayda sağladığını belirten Pabuçcu "Gebeliğin ilk 3 ayından sonra her anne adayının hafif tempolu yürüyüş ve egzersiz yapması önerilir. Kışın dışarıya çıkmayı tercih etmeyen adaylar ise ev içerisinde çeşitli egzersizler yapabilir. Yoga ve pilates anne adaylarının nefes alışverişini doğru şekilde kullanmasına destek oluyor. Bunun yanı sıra spora başlamadan önce ısınma hareketlerinin yapılması oldukça önemli. Düzenli yapılan egzersizler gebeliğin ilerleyen süreçleri için de avantaj sağlıyor. Ancak yine belirmeliyim ki yapılan spor ve hareketler bir uzman tarafından takip edilerek yapılmalı'' dedi.