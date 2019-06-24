Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Rıfat T. yönetimindeki 78 DD 916 plakalı ambulans Karabük istikametinden Safranbolu istikametine seyir halindeyken Balıklar Kayası mevkiinde kırmızı ışıkta geçtiği sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan Ferhat E. yönetimindeki 78 AAF 748 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Medikar Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralı sürücünün bacaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

112 Başhekimi Engin Ekmekçi olay yerine gelip kaza ile bilgi alırken, trafik polisleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)