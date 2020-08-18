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18 Ağustos 2020 Salı 10:25:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 10:28:00

Karantinada olması gerekirken çiğ köfte satışı yaparken yakalanan vatandaşın savunması pes dedirtti: : Ağrım sızım yok ki

Kaynak: AA

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Son günlerde vakalar neden artıyor sorusunun yanıtı bu haberde... Kırklareli'nde korona teşhisi konulan ve karantinada olması gereken bir vatandaş, çiğ köfte satışı yaparken yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki, ateşim de çıkmadı ki" sözlerini pes dedirtti.

Balkan Caddesi'nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

"AĞRIM SIZIM YOK Kİ"

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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