02 Temmuz 2019 10:30 | Salı
Kırklareli'de yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 101 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşları denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 101 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor
- Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı! Kadının çığlık atması üzerine panikleyen saldırgan, kadını karnından bıçaklayarak kaçtı
- Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü
- Sosyal medyada Suriyeli provokasyonuna 2. operasyon!
- Uzman önerdi! Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz
- Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem başlıyor