Kırklareli'de yasağa rağmen denize girenlere tutanak

Denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşları denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 101 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.

AA