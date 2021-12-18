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18 Aralık 2021 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 16:26:00

Kırkayak değil 1306 ayak

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Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya'da 1306 bacaklı ve 95 milimetre uzunluğunda bir kırkayak türü tespit etti. Yerin yaklaşık 60 metre altında keşfedilen, 1 milimetre çapındaki kırkayağa Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının tanrıçası olan Persephone'ye ithafen "Eumillipes Persephone" ismi verildi.

Eumillipes Persephone, sahip olduğu 1306 bacakla kırkayak türleri arasında rekoru ele geçirdi. Bilim insanları, yeni türün kısa bacaklarla birlikle en az 330 parçadan oluşan uzun, ipliğe benzer bir gövdeye sahip olduğunu ortaya koydu. Öte yandan, keşif alanındaki üç ayrı kazıda, 8 Eumillipes Persephone türü kırkayağa rastlandı. Kırkayak türleri arasında bacak sayısı rekoru, ABD'nin California eyaletinde bulunan ve 750'ye yakın bacağa sahip olan Illacme plenipes'e aitti. Araştırma ekibinden Paul Marek, kırkayağın ayaklarını doğru şekilde sayabilmelerinin yaklaşık bir saatlerini aldığını vurgularken gövde yapısı ve bacakların, canlı türünün topraktaki dar aralıklardan geçmesini sağlayan itme kuvvetleri oluşturmasına imkan verdiğini kaydetti.

Etiketler : Eumillipes Persephone kırkayak bilim insanları bilim araştırma
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