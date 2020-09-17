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17 Eylül 2020 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 14:20:00

Kırıkkale'de tarla ortasında seyyar kumarhane: 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza

Kaynak: DHA

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Kırıkkale'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yahşihan ilçesinde bir grup vatandaş, arazinin ortasına kurulan çadırda kumar oynarken yakalandı. 37 kişiye Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 161 bin 875 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kılıçlar-Hisarköy mevkiinde boş araziye çadır kurarak kumar oynayanlara yönelik akşam saatlerinde baskın yaptı. Yapılan incelemede projektör ile aydınlatılan çadırın içinde masalarda oturan 37 kişinin, tombala makinesi ile kumar oynadığı tespit edildi. Çoğunluğu il dışından gelen 37 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

VALİLİK İFŞA ETTİ

Kırıkkale Valiliği, çadır kurarak kumar oynayanlara düzenlenen operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Açıklamada, çoğunluğu Ankara'dan gelen 37 kişinin, Yahşihan'a bağlı Kılıçlar-Hisarköy bölgesinde araziye çadır kurarak tombala makinesi ile kumar oynadığının tespit edildiği bildirilerek, "İl dışından gelip tarlanın ortasına çadır kurmak suretiyle kumar oynayan bu sorumsuzlara; sosyal mesafeye uymamaktan ve Kabahatler Kanununa istinaden kişi başı 4 bin 375 lira toplamda ise 161 bin 875 lira idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca organize eden şahısla ilgili adli mercilerimizce işlem başlatılmıştır" denildi.

BAKAN VARANK'TAN TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak, "Salgın döneminde bunu yapan sorumsuzlar için cümlenin sonunu istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Her şeyi hakediyorlar!" ifadelerini kullandı.

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