Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sele kapılan minibüsteki 6 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, sağanak sonrası oluşan sele kapılarak yol kenarındaki dereye düştü.
Bir süre sürüklenen araç, dere üzerindeki köprüye takılarak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan işçiler M.A.B. (25), İ.Ö. (37), M.G. (24), E.B. (42), Ö.K. (24). ve G.B. (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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