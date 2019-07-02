Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 Karayolu’nun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HN 9508 plakalı otomobille seyir halinde olan Bekir K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atıp tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sürücü ile yolculardan Seyit A. (41), Deste A. (41), Gizem A. (16) ve İrem A. (13) yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA