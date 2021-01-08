  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Terörle bağlantılı eylemin fikir özgürlüğüyle alakası yok"
Talimatla CHP'li Engin Ertaç'a verilmişti: Adrese teslim ihaleye iptal
BAE'nin Türkiye'yi hedef gösteren sözlerine Katar'dan sert tepki
İhracatçıya Şikago'da üs
Başkan Erdoğan imzaladı: Bakan yardımcılığına yeni atama
Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Apple, otomobil için düğmeye bastı
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
Kırbaçsız şampiyondan itiraf: Atların boşuna canını yakmışız
Felçli köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Gece güvenlik, gündüz ressam
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Son iki hafta içinde vaka sayısında düşüş oldu
‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'
Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Bakıcı evimi soydu'
Anne babalar dikkat : Kardeş kavgasında taraf olmayın
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yaylar şaşkın Akrep değişim için bekliy...
"Bu kış PKK'nın son kışı olacak"
08 Ocak 2021 Cuma 20:13:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 13:12:00

Kırbaçsız şampiyondan itiraf: Atların boşuna canını yakmışız

ABONE OL

Sosyal medyada jübile kararını açıklayan ünlü jokey Selim Kaya, yarıştıkları atlara kırbaç vurarak eziyet çektirdiklerini belirterek, kırbaçsız yarış kazanılabileceğini belirtti. 5 Ocak'ta Kartepe'de yapılan yarışa 'Benim Zaferim' isimli atıyla katıldı.

Koşu sırasında hiç kırbaç kullanmayan Selim Kaya, burun farkıyla birinci oldu. Kaya, "Biz bu atların yıllarca canını acıtmışız. Başta ben olmak üzere biz bu konuda suçluyuz. İnanıyorum ki bu dünyada bir ilk olacak ve ses getirecek" dedi.

Etiketler : ünlü jokey Selim Kaya jokey şampiyon kırbaç at
Baraj dizisinin yıldızı Gizem Karaca: Oyunculuk sabır isteyen bir iş

Baraj dizisinin yıldızı Gizem Karaca: Oyunculuk sabır isteyen bir iş
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı

Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi

Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum

Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER