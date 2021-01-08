Kırbaçsız şampiyondan itiraf: Atların boşuna canını yakmışız

Koşu sırasında hiç kırbaç kullanmayan Selim Kaya, burun farkıyla birinci oldu. Kaya, "Biz bu atların yıllarca canını acıtmışız. Başta ben olmak üzere biz bu konuda suçluyuz. İnanıyorum ki bu dünyada bir ilk olacak ve ses getirecek" dedi.