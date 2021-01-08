08 Ocak 2021 Cuma 20:13:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 13:12:00
Kırbaçsız şampiyondan itiraf: Atların boşuna canını yakmışız
Sosyal medyada jübile kararını açıklayan ünlü jokey Selim Kaya, yarıştıkları atlara kırbaç vurarak eziyet çektirdiklerini belirterek, kırbaçsız yarış kazanılabileceğini belirtti. 5 Ocak'ta Kartepe'de yapılan yarışa 'Benim Zaferim' isimli atıyla katıldı.
Koşu sırasında hiç kırbaç kullanmayan Selim Kaya, burun farkıyla birinci oldu. Kaya, "Biz bu atların yıllarca canını acıtmışız. Başta ben olmak üzere biz bu konuda suçluyuz. İnanıyorum ki bu dünyada bir ilk olacak ve ses getirecek" dedi.